Mercato - Barcelone : Laporta est fixé pour cette révélation de l’Euro !

Publié le 8 juillet 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Mikkel Damsgaard, tout indique que la Sampdoria ne le laissera pas filer facilement cet été.

Il est sans nul doute la grande révélation de cet Euro 2020. En effet, depuis le début de la compétition, Mikkel Damsgaard s’est mis en évidence avec le Danemark et cela a évidemment attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. Ainsi, le FC Barcelone, Tottenham, la Juventus ou encore l’Inter ont été cités comme des clubs intéressés par la perspective de l’accueillir. Cependant, la Sampdoria ne compte pas se laisser faire chiper sa pépite si facilement…

Pour Mikkel Damsgaard, ce sera au minimum 40-45 M€ !

À en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur son compte Twitter ce mercredi soir, la Sampdoria n’aurait pas la moindre intention de laisser filer Mikkel Damsgaard contre un prix dérisoire. Au contraire, tout club intéressé devra au minium débourser entre 40 et 45 M€ s’il souhaite essayer de le recruter. Reste maintenant à savoir si le FC Barcelone ou un autre prétendant sera disposé à offrir une telle somme pour recruter le milieu offensif de 21 ans.