Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l’avenir d’Umtiti !

Publié le 8 juillet 2021 à 0h30 par B.C.

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2023, Samuel Umtiti pourrait finalement accepter de quitter la Catalogne.

Alors que Joan Laporta a déjà mis la main sur quatre renforts, avec Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay, le plus dur reste encore à venir pour le FC Barcelone, contraint de vite dégraisser l’effectif pour enregistrer ses nouvelles recrues. En effet, la masse salariale du club culé déborde et les comptes sont dans le rouge, forçant ainsi Joan Laporta à pousser vers la sortie quelques indésirables. Samuel Umtiti est notamment dans le collimateur des dirigeants en raison de ses nombreux problèmes physiques, et tous les scénarios seraient envisagés en interne. En effet, le défenseur français s’est montré réticent à l’idée de plier bagage ces derniers mois, ce qui pourrait obliger le FC Barcelone à procéder à une rupture de contrat dans les prochaines semaines, de quoi faire changer d’avis le joueur.

Umtiti finalement prêt à partir ?