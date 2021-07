Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un accord imminent pour le départ de Varane ?

Publié le 8 juillet 2021 à 0h00 par B.C.

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane pourrait partir dès cet été. Alors que le PSG suit l’évolution de ce dossier, Manchester United serait sur le point de trouver un accord pour l’international français.

Après Sergio Ramos, le Real Madrid pourrait perdre un autre de ses cadres cet été. Âgé de 27 ans, Raphaël Varane est en plein doute pour son avenir et songerait sérieusement à changer de club pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Le contrat de l’international tricolore court jusqu’en juin 2022 avec la Casa Blanca , et les discussions entre les deux parties pour une prolongation sont au point mort. Une situation qui pourrait inciter Florentino Pérez à agir. Le président du Real Madrid ne compterait pas laisser Varane entrer dans sa dernière année de contrat et pourrait le pousser vers la sortie dès cet été afin de récupérer une indemnité de transfert. Le PSG et Manchester United seraient attentifs à la situation, et les Red Devils apparaissent en pole position dans ce dossier.

Le départ de Varane se précise