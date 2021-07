Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme opération à 175M€ prévue pour Haaland ?

Publié le 7 juillet 2021 à 22h30 par La rédaction

Intéressé par Erling Braut Haaland depuis son explosion avec Dortmund, le Real Madrid serait en train de prendre du retard sur ce dossier. Chelsea en aurait fait sa priorité et pourrait dégainer une offre de 175M€.

Si Florentino Pérez n'a bouclé qu’une recrue avec l’arrivée de David Alaba, les ambitions ne manquent pas pour autant. Les moyens financiers, en revanche, sont plus limités… Pour acheter, le Real Madrid devra absolument vendre. Ce qui complique l’avancée des dossiers Mbappé et Haaland. Et les concurrents du Real en profitent pour avancer leurs pions, surtout Chelsea. Très intéressé par Erling Haaland, le champion d’Europe pourrait faire des folies pour s’attacher les services de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Chelsea pourrait proposer 175M€ pour Erling Haaland