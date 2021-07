Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouvel indice de taille pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 7 juillet 2021 à 22h10 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo pourrait poursuivre sa carrière à la Juventus.

Ou jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Alors qu’un retour au Real Madrid ou à Manchester United a été évoqué, il ne semble rester plus qu’une seule piste pour le quintuple Ballon d’Or : le Paris Saint-Germain. C'est en effet le seul club disposé à lui offrir les 31M€ par an qu’il gagne actuellement à la Juventus, à en croire les indiscrétions de La Gazzetta dello Sport . Ce mercredi, Sky Sport Italia a également évoqué des contacts entre Leonardo et l’entourage de Cristiano Ronaldo, qui ne semble toutefois pas encore avoir pris de décision.

La Juventus prépare son mercato avec Cristiano Ronaldo