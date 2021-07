Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le feuilleton Varane !

Publié le 7 juillet 2021 à 20h45 par A.D.

Alors que Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid cet été, le PSG et Manchester United seraient à la lutte pour le recruter. Pour convaincre le champion du monde français de rejoindre les Red Devils, Rio Ferdinand a révélé qu'il jouait le rôle d'entremetteur.

Arrivé du RC Lens à l'été 2011, Raphaël Varane pourrait mettre un terme à son aventure au Real Madrid après 10 saisons. Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, le défenseur français serait en instance de départ, car il ne parviendrait pas à s'entendre avec Florentino Pérez pour une prolongation. Alertés par la situation de Raphaël Varane, le PSG et Manchester United seraient en embuscade pour le recruter dès cet été. D'ailleurs, les Red Devils seraient déjà passés à l'action, puisqu'ils auraient proposé un contrat de cinq saisons au joueur selon Nicolo Schira. Et pour avoir davantage de chances de convaincre Raphaël Varane, Rio Ferdinand a également mis la main à la patte.

Rio Ferdinand a contacté Raphaël Varane pour Manchester United