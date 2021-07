Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à quatre menaces colossales pour Camavinga ?

Publié le 7 juillet 2021 à 19h45 par La rédaction

Le dossier Eduardo Camavinga promet d'être l'un des plus chauds de l'été. La jeune pépite rennaise attire l'oeil des grands clubs européens. Le PSG pensait avoir la main sur le dossier mais des concurrents prestigieux se dressent face à lui.

En à peine deux saisons sous le maillot rennais, Eduardo Camavinga a mis tout le monde d'accord, au point d'intégrer l'Equipe de France. Sous contrat jusqu'en 2022, Camavinga a refusé de prolonger son contrat. Rennes s'apprête donc à vendre son jeune prodige afin d'obtenir une somme conséquente. Le PSG et Arsenal s'était dans un premier temps placé sur ce dossier. Si les Gunners se sont depuis retirés de la course, d'autres concurrents se présentent face à Leonardo pour Camavinga.

Vers un combat à 5 ?