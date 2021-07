Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande confirmation tombe pour Paul Pogba !

Publié le 7 juillet 2021 à 21h45 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait visiblement bel et bien poursuivre sa carrière du côté du PSG.

A la recherche d’un autre milieu de terrain après avoir déjà recruté Georginio Wijnaldum, le PSG voudrait désormais s’attaquer à Paul Pogba. Alors que le nom du joueur de Manchester United circulait aux abords du Parc des Princes ces derniers jours, ce mercredi, ce dossier a pris une ampleur bien plus importante. En effet, selon les informations dévoilées par L’Equipe , le PSG chercherait bien à recruter Paul Pogba cet été, qui lui serait d’ailleurs intéressé par une arrivée au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino.

Ça passe aux choses sérieuses pour Pogba !