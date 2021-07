Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe est lâchée pour l'arrivée de Paul Pogba !

Publié le 7 juillet 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que le PSG cherche à se renforcer au milieu de terrain, le club de la capitale serait bel et bien intéressé par Paul Pogba dans cette optique.

Malgré la venue de Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas terminé ses travaux au milieu de terrain. Et pour cause, le club de la capitale ambitionne de recruter un second joueur dans ce secteur cet été. Et celui-ci pourrait bien être Paul Pogba à en croire de nombreuses informations parues dans les médias au cours des dernières semaines, l’international français arrivant au terme de son contrat à Manchester United le 30 juin 2022.

Le PSG pense bien au gros coup Paul Pogba !