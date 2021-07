Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur la venue de Sergio Ramos !

Publié le 7 juillet 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que Sergio Ramos sera un joueur du PSG à partir de cette saison 2021/2022, le club de la capitale aurait récupéré l’international espagnol au sommet de sa forme.

Désireux de renforcer sa défense centrale cet été un an après le départ de Thiago Silva, le PSG a décidé de profiter de l’opportunité de marché que représentait Sergio Ramos dans cette optique. En effet, libre depuis le 1er juillet après la fin de son contrat au Real Madrid, le défenseur de 35 ans rejoint le club de la capitale où il pourra apporter toute son expérience du plus haut niveau, notamment en Ligue des champions, au cours de ses deux saisons de contrat. Et visiblement, il se pourrait que le PSG ait récupéré la meilleure version de Sergio Ramos…

Sergio Ramos est au meilleur de sa forme physique !