Mercato - PSG : Doha tente un gros coup pour conserver Mbappé !

Publié le 7 juillet 2021 à 10h45 par A.M.

Sur le point de boucler l'arrivée de Sergio Ramos, le PSG espère pouvoir prouver à Kylian Mbappé que son projet sportif est très important.

En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a plusieurs assuré qu'il choisirait le meilleur projet sportif pour poursuivre sa carrière. Avant l'Euro, l'attaquant français évoquait d'ailleurs récemment son avenir dans les colonnes de France Football : « Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse ». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le PSG met tous les atouts de son côté.

Ramos arrive... pour convaincre Mbappé ?