Mercato - PSG : Leonardo a pris une grande décision avec cet indésirable !

Publié le 7 juillet 2021 à 10h15 par La rédaction

Après avoir annoncé la venue d’Achraf Hakimi ce mardi, le PSG devrait continuer à être actif lors du mercato estival. Cependant, Leonardo et sa direction vont aussi se focaliser sur les ventes nécessaires du club parisien, et notamment celle de Mitchel Bakker.

Le PSG est pour l’instant très actif sur ce début de mercato estival, et ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Après l’arrivée d’Achraf Hakimi ce mardi, le club parisien pourrait officialiser dans les prochains jours les venues de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Des renforts de taille donc pour l’effectif du PSG et son entraineur Mauricio Pochettino. Cependant, dans un deuxième temps, la direction parisienne et Leonardo devraient se focaliser sur les ventes du club. Beaucoup de joueurs indésirables sont toujours sous contrat avec le PSG, et notamment Mitchel Bakker, dont le club parisien voudrait se débarrasser.

Le PSG veut se débarrasser de Bakker