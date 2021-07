Mercato - PSG : Le Qatar boucle l'arrivée d'une autre star !

Foot - Mercato - PSG

Le recrutement doré du PSG continue. Après Achraf Hakimi, le club de la Capitale vient de boucler la visite médicale de Sergio Ramos.

L'attente aura été longue mais cette fois c'est fait : Sergio Ramos va bel et bien rejoindre le PSG. Arrivé libre, après sa longue aventure avec le Real Madrid, le défenseur espagnol de 35 ans a parachevé un contrat de deux ans jusqu'en 2023, et la visite médicale s'est bien passée à en croire les révélations de Fabrizio Romano. Le défenseur Espagnol va désormais connaître son troisième club après le FC Séville et le Real Madrid. L'officialisation devrait donc avoir lieu dans le courant de l'après-midi.

Le PSG tient ainsi un véritable leader de terrain. Ancien capitaine du Real Madrid, Ramos arrive fort d'une expérience redoutable et d'un palmarès incroyable composé de 5 championnats, 4 Ligue des Champions ou encore une Coupe du Monde. Après avoir déjà officialisé les arrivées de Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, et en attendant celle de Gianluigi Donnarumma après l'Euro, le PSG s'apprête donc à annoncer sa nouvelle recrue XXL.

