Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne lâche pas Houssem Aouar, mais...

Sur le départ, Houssem Aouar risque d’avoir l’embarras du choix pour son prochain club dans les prochaines semaines. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG est sous le charme du milieu de l’OL, tandis que l’Atlético de Madrid et surtout Arsenal se tiennent prêts à passer à l’action.

Tout comme Memphis Depay, Houssem Aouar semblait tout proche d’un départ l’été dernier, après le brillant parcours de l’Olympique Lyonnais lors du Final 8 de la Ligue des champions qui s’est arrêté en demi-finale. Finalement, les deux joueurs sont restés une année supplémentaire dans le Rhône, en raison des conséquences financières de la crise du Covid-19. Alors que l’international néerlandais, libre, a déjà plié bagage pour rejoindre le FC Barcelone, Houssem Aouar pourrait rapidement suivre la même trajectoire. Engagé avec son club formateur jusqu’en juin 2023, le milieu de 23 ans conserve une belle cote sur le marché des transferts malgré une saison irrégulière et ne sera pas retenu par sa direction en cas d’offre satisfaisante. Une situation qui a alerté plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain.

Le PSG emballé par Aouar

Comme vous l’avait indiqué le10sport.com dès janvier 2020, le PSG est sous le charme d’Houssem Aouar. Ce dernier a beaucoup de partisans au sein du club de la capitale, à commencer par Nasser Al-Khelaïfi, qui se verrait bien l’accueillir à Paris. Cet hiver, RMC avait confirmé que l’intérêt du PSG était encore d’actualité et que Jean-Michel Aulas avait déjà discuté de son joueur avec son homologue parisien. D’après le10sport.com, le PSG reste à l’affût, alors qu’un nouveau milieu de terrain est espéré par le club après l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool. Les profils de Paul Pogba (Manchester United) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais) seraient également appréciés par Leonardo, même si la piste menant à Houssem Aouar semble bien simple à boucler du fait de sa situation et de son prix. Nos sources indiquent en effet que le milieu de l’OL dispose d’un bon de sortie officieux et qu’une offre comprise entre 20 et 25M€ suffirait à faire plier les Gones.

Arsenal est bien présent

Cependant, la concurrence reste forte dans ce dossier. D’après Le10Sport.com, l’Atlético de Madrid lorgne l’international français et a récemment pris des renseignements auprès du joueur et de l’OL, sans toutefois passer à l’action, à la différence d’Arsenal. Selon nos informations, les Gunners ont déjà dégainé une offre dont le montant n’a pas filtré, mais les discussions iraient dans le bon sens. Ce mercredi, ESPN confirme les précédentes révélations du 10 Sport , affirmant qu’Arsenal comptait s’attacher les services d’Aouar durant l’été mais souhaitait dans un premier temps dégraisser son entrejeu en se séparant de Granit Xhaka et Lucas Torreira. De quoi laisser du temps au PSG pour rattraper son retard, puisque ESPN confirme également que le club de la capitale est toujours positionné sur Houssem Aouar, tout comme une équipe espagnole (Atlético).

Priorité Arsenal et la Premier League ?