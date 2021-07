Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Face à Donnarumma, Keylor Navas envoie un message très fort !

Publié le 7 juillet 2021 à 17h10 par T.M.

Alors que Keylor Navas va donc avoir un gros concurrent en la personne de Gianluigi Donnarumma, le portier du PSG est motivé à l’aube de cette nouvelle saison.

Dimanche, Gianluigi Donnarumma va donc disputer la finale de l’Euro avec l’Italie. Ce n’est qu’après ce grand rendez-vous que le transfert du portier transalpin au PSG sera officialisé. Alors que l’affaire est réglée, il ne manque donc que l’annonce pour entériner l’affaire. Un renfort de poids qui va toutefois donner quelques maux de tête à Mauricio Pochettino. En effet, l’entraîneur du PSG devra faire un choix entre Donnarumma et Keylor Navas, lui qui sort d’une nouvelle saison exceptionnelle. Et le Costaricien veut remettre ça pour cette nouvelle saison.

« Beaucoup d’envie de me donner à 100% et de faire ce que j’aime »