Mercato - PSG : Leonardo donne le ton pour la suite du mercato !

Publié le 8 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un deuxième milieu de terrain après le recrutement de Georginio Wijnaldum, le PSG ferait de Paul Pogba sa priorité et d’Eduardo Camavinga son plan B.

À l’instar de Pablo Longoria à l’OM, Leonardo est lui aussi particulièrement actif depuis le début du mercato. En effet, après avoir déjà bouclé la venue libre de tout contrat de Georginio Wijnaldum, le directeur sportif du PSG est parvenu à en faire de même avec Achraf Hakimi qui est officiellement un joueur du PSG depuis mardi. Pour sa part, Sergio Ramos a débarqué à Paris mardi et pourrait rapidement être suivi de Gianluigi Donnarumma. Quatre recrues sont donc à signaler pour le PSG qui ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Après Wijnaldum, un autre milieu de terrain devrait déposer ses valises au Paris Saint-Germain.

Priorité à Pogba, l’alternative Camavinga