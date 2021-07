Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 juillet 2021 à 21h15 par A.M.

Coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Danilo assure que la star portugaise restera au sein du club turinois la saison prochaine.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas prolongé et du côté de la Juventus, un départ du quintuple Ballon d'Or ne serait pas complétement mal vu. Et pour cause, Massimiliano Allegri ne compte pas nécessairement sur la star portugaise dont le départ représenterait une très belle économie. Le PSG ferait notamment partie des clubs intéressés. Mais Danilo assure que Cristiano Ronaldo ne bougera pas cet été.

«Cristiano Ronaldo sera à nouveau avec nous la saison prochaine»