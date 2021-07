Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est déjà fixé pour ces révélations de l’Euro !

Publié le 8 juillet 2021 à 16h00 par Th.B.

Que ce soit avec le Danemark ou l’Espagne, Mikkel Damsgaard et Dani Olmo se sont révélés aux yeux du grand public avec leurs sélections. Et bien que les deux joueurs figureraient dans le viseur du FC Barcelone, le club blaugrana serait contraint de faire une croix sur eux.

Le FC Barcelone s’est déjà bien renforcé sur le marché des transferts en enregistrant les arrivées de Sergio Agüero, d’Eric Garcia, d’Emerson Royal et de Memphis Depay. Cependant, en raison du plafond salarial instauré en Liga pour les clubs qui n’a pas été modifié par le président Javier Tebas, le FC Barcelone serait contraint de libérer 200M€ de sa masse salariale d’ici la reprise du championnat. De quoi jeter un énorme froid sur les pistes estivales du FC Barcelone et notamment sur les dossiers Dani Olmo et Mikkel Damsgaard.

Les dossiers Olmo et Damsgaard aux oubliettes ?