Mercato - OM : Longoria doit une fière chandelle à Sampaoli pour cette recrue !

Alors que Pablo Longoria semble travailler main dans la main avec Jorge Sampaoli sur le marché des transferts, le président de l’OM a bénéficié de l’aide de son entraîneur qui s’est montré suffisamment convaincant pour convaincre Cengiz Ünder de le rejoindre.

Après Gerson, Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi qui a définitivement été transféré après un prêt d’une saison à l’OM, Pablo Longoria est parvenu à mettre la main sur Cengiz Ünder (23 ans) qui sortait lui aussi d’une saison de prêt à Leicester City une fois qu’un accord a été convenu avec la Roma pour un nouveau prêt. Dans cette opération a été inclus une option d’achat obligatoire sous plusieurs conditions. Nommé entraîneur de l’OM à la toute fin du mois de février, Jorge Sampaoli a joué un rôle primordial dans le recrutement d’Ünder selon les propos du principal intéressé.

« Grâce à l’attitude et la volonté que l’entraîneur a démontré à mon égard »