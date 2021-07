Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a-t-il raison de snober Hatem Ben Arfa ?

Publié le 8 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 8 juillet 2021 à 8h08

Libre, Hatem Ben Arfa aurait bien aimé faire son retour à l’OM, mais l’intérêt n’aurait pas été réciproque de la part de Pablo Longoria. Le bon choix de la part du président phocéen ?

Ce mercredi, une énorme information de L'Equipe a fait écho d’une discussion entre Jorge Sampaoli et Hatem Ben Arfa à propos d’un retour à l’OM pour le joueur de 34 ans. Alors que les Phocéens se montrent très actifs sur ce mercato, l’international français s’ajoutera-t-il à la longue liste des renforts marseillais ? La réponse serait non. En effet, la vérité de cet échange entre Ben Arfa et Sampaoli est que c’est l’ancien de Bordeaux qui a sollicité cet entretien, afin de sonder le terrain pour revenir à l’OM. Mais la réponse des Marseillais auraient été clairs, cela ne les intéresse pas.

« Un joueur qui m'a procuré du plaisir, mais…