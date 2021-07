Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée de Ribéry ? La réponse de Longoria !

Publié le 8 juillet 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que le nom de Franck Ribéry circule du côté de l'OM ces dernières heures, Pablo Longoria a rapidement mis fin aux rumeurs dans ce dossier.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM est sur tous les fronts. Cinq recrues ont débarqué, et cette activité engendre de nombreuses rumeurs. Plusieurs joueurs sont associés au club phocéen. Le dernier en date n'est autre que Franck Ribéry. Passé par l'OM entre 2005 et 2007, l'ancien ailier du Bayern Munich est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la Fiorentina, et la perspective de voir revenir Franck Ribéry circulé du côté de Marseille. Mais comme ce fût le cas pour Hatem Ben Arfa, Pablo Longoria dément cette information.

«C'est une première nouvelle !»