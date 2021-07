Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi à l'origine d'un coup de tonnerre pour Griezmann !

Publié le 8 juillet 2021 à 11h00 par A.M.

En grande difficulté économique, le FC Barcelone peine à boucler la prolongation de Lionel Messi. Et Antoine Griezmann pourrait en faire les frais.

Depuis le 1er juillet, Lionel Messi est un joueur libre. La star argentin n'a effectivement toujours pas trouvé d'accord avec le FC Barcelone pour signer son nouveau bail, ce qui jette un froid sur son avenir. Et pour cause, le club blaugrana connaît de gros problèmes économiques et va devoir alléger sa masse salariale afin de pouvoir assumer le salaire astronomique de Lionel Messi. Dans cette optique, le départ d'Antoine Griezmann serait le bienvenu.

Griezmann offert à Chelsea ?