Mercato : Deschamps, Zidane… Les vérités de Noël Le Graët !

Publié le 8 juillet 2021 à 17h30 par T.M.

Qui sera le sélectionneur de l’équipe de France ? Suite à l’échec des Bleus à l’Euro face à la Suisse en huitième de finale, la question a commencé à se poser, d’autant plus que Zinedine Zidane est actuellement libre. Finalement, ce jeudi, Noël Le Graët, président de la FFF, a rendu son verdict.

Sacrée championne du monde en 2018, l’équipe de France arrivait avec le statut de favori pour cet Euro. Un statut d’autant plus renforcé par le trio d’attaque effrayant composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema, rappelé en sélection par Didier Deschamps. Finalement, les Bleus sont tombés de très haut, éliminés dès les huitièmes de finale aux tirs au but par la Suisse. Désormais, il va donc falloir se relever de cet échec, mais suite à celui-ci, la question était de savoir s’il Didier Deschamps allait continuer à la tête de l’équipe de France, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2022 et la fin de la Coupe du monde au Qatar. Depuis l’élimination de la sélection nationale, l’avenir de l’ancien entraîneur de l’OM fait donc énormément parler, d’autant plus qu’à côté, il y a un certain Zinedine Zidane, que tout le monde rêve de voir à la tête des Bleus, qui est actuellement libre, ayant quitté son poste au Real Madrid il y a quelques semaines maintenant. Toutefois, voir Zidane à la place de Deschamps, ce n’est pas pour maintenant.

« Zidane sera peut-être un jour sélectionneur »