Mercato : Le Graët sort du silence sur une arrivée de Zidane en équipe de France !

Publié le 29 juin 2021 à 21h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Didier Deschamps fait grandement parler depuis l'élimination des Bleus en huitième de finale de l'Euro,

Au lendemain de l'élimination surprise de l'équipe de France en huitième de finale de l'Euro contre la Suisse, l'avenir de Didier Deschamps est au cœur des débats. Et pour cause, bien que son contrat court jusqu'à la Coupe du monde 2022, le sélectionneur de l'équipe de France vient de connaître son plus gros échec depuis sa prise de fonction en 2012 et cela pourrait bien signifier la fin d'une ère. Et bien évidemment, le nom de Zinedine Zidane circule ces dernières heures compte tenu du fait qu'il soit libre depuis son départ du Real Madrid. Une piste évoquée par Noël Le Graët.

«Zidane arrivera bien un jour à la tête des Bleus»