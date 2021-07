Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kevin Strootman fait ses adieux à l’OM !

Publié le 8 juillet 2021 à 16h45 par T.M.

Toujours officiellement sous contrat avec l’OM, Kevin Strootman, prêté à Cagliari, a toutefois fait ses adieux au club phocéen.

De retour d’un prêt de 6 mois au Genoa, Kevin Strootman ne s’est pas éternisé à l’OM cet été. En effet, il y a quelques jours, le Néerlandais a repris le chemin de l’Italie puisqu’il a été prêté cette saison à Cagliari, qui dispose également d’une seconde saison en option. Sous contrat jusqu’en 2023 à l’OM, Strootman ne devrait donc pas revenir sur la Canebière, où on ne comptait de toute façon pas sur lui. La page marseillaise se tourne donc pour le milieu de terrain, qui a d’ailleurs fait ses adieux à l’OM ce jeudi dans un message posté sur son compte Instagram.

« Maintenant, le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin »