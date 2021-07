Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup Cristiano Ronaldo prend forme !

Publié le 8 juillet 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo ne resterait pas insensible à l'intérêt du PSG. Pour l'heure, l'attaquant de la Juventus n'a pris aucune décision, mais son arrivée à Paris reste une option crédible.

A 36 ans, Cristiano Ronaldo rentre dans la dernière ligne droite de sa carrière. Une trajectoire qui l’a déjà mené vers Manchester United, le Real Madrid puis la Juventus. Mais ce mercato estival pourrait être synonyme de fin d’aventure italienne pour l’attaquant portugais. Le joueur n’a pas l’intentions de se retirer des terrains et voudrait relever un dernier défi avant de raccrocher définitivement les crampons. Certains médias avaient évoqué un retour au Real Madrid ou alors à Manchester United. Mais une piste a pris de l’ampleur ces derniers jours. Selon la presse transalpine, le PSG serait la seule option en cas de départ de la Juventus. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Vieille Dame , Cristiano Ronaldo n’aurait encore pris aucune décision, mais ses agents ont sondé plusieurs équipes comme le 10 Sport vous l'avait révélé en exclusivité en mai dernier. Jorge Mendes aurait d'ailleurs prévu de se rendre en Italie afin de rencontrer le nouveau directeur sportif de la formation turinoise, Federico Cherubini, et faire un point sur l’avenir de CR7, plus que jamais à un tournant de sa carrière.

Ronaldo n'écarte pas l'option PSG