Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions de taille sur l'opération Paul Pogba !

Publié le 8 juillet 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective de s’attacher les services de Paul Pogba, le club de la capitale ne serait pas encore passé à l’action auprès de Manchester United.

À un an du terme de son contrat, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été. Et si jamais cela se produit, le point de chute le plus chaud pour le joueur de 28 ans semble clairement être le PSG à l’heure actuelle. En effet, le club de la capitale est annoncé avec insistance sur les traces de l’international français ces derniers jours, et ce d’autant plus que l’ancien joueur de la Juventus serait ouvert à l’idée de rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes où il retrouverait Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

Rien de concret encore entre le PSG et Manchester United