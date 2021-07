Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà ciblé sa prochaine star sur le marché des transferts !

Publié le 8 juillet 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est en train de réaliser un mercato estival particulièrement ambitieux avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, les contacts semblent s’intensifier avec l’entourage de Paul Pogba qui voudrait rejoindre le projet QSI.

Début juin, dans les colonnes de L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi avait clairement annoncé la couleur quant aux ambitions du PSG sur le marché des transferts : « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire (…) ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été ». Des paroles qui ont été suivies d’actes, puisque Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos ont officiellement rejoint les rangs du PSG, et Gianluigi Donnaruma suivra le pas une fois qu’il aura disputé la finale de l’Euro avec l’Italie. Et le Qatar ne compte pas s’arrêter là dans son recrutement colossal…

Objectif Pogba pour le PSG

Comme l’a révélé L’Equipe, le PSG envisagerait bel et bien de recruter Paul Pogba cet été, d’autant que le milieu de terrain français de 28 ans serait lui aussi très intéressé par la perspective d’une arrivée à Paris. RMC Sport a d’ailleurs confirmé la tendance ce jeudi pour Pogba, qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec Manchester United avec qui le divorce semble désormais inéluctable : « Au moment où il a quitté la Juventus, le PSG était intéressé mais il voulait rejoindre l’Espagne. Il y a eu un problème avec son agent Mino Raiola et il n’avait pas pu rejoindre le Barça. Il a ensuite pensé à Madrid. Il ne voulait pas aller au PSG en raison de la pression de la ville, de son entourage. Il était un peu réfractaire à cette idée. Il a évolué, il a mûri, ce n’est plus le même joueur. Il maîtrise mieux sa notoriété, sa réflexion a évolué », a d’ailleurs précisé le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi sur le cas Pogba au PSG. Une évolution qui pourrait clairement faire les affaires de Nasser Al-Khelaïfi à plus d’un titre…

Idéal pour prolonger Mbappé ?

En effet, à en croire les dernières tendances, Kylian Mbappé aurait les idées claires pour son avenir et n’envisagerait pas de prolonger son contrat actuel qui court jusqu’en juin 2022 au PSG. À ce jour, l’attaquant français semble donc parti pour claquer gratuitement la porte du Parc des Princes dans un an, et nul ne doute qu’une éventuelle arrivé de Paul Pogba au PSG, l'un de ses compères en sélection nationale, pourrait inciter Mbappé à revoir sa position. L’ancien Monégasque réclamerait des garanties avant tout sportives à sa direction, et avec le coup Pogba en plus de Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma et Sergio Ramos, il aurait de quoi être servi. Affaire à suivre…