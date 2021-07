Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a pris une décision pour son avenir !

Publié le 7 juillet 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que le PSG voudrait le recruter cet été, Paul Pogba serait séduit par la perspective de rejoindre le club de la capitale.

Désireux de se renforcer au milieu de terrain une seconde fois cet été après la venue de Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain aimerait frapper un nouveau grand coup dans cette optique. Et pour cause, le club de la capitale ciblerait Paul Pogba, lui dont le contrat à Manchester United expirera le 30 juin 2022. Et visiblement, l’international français de 28 ans ne serait clairement pas opposé à une éventuelle venue au PSG, où il pourrait retrouver ses coéquipiers en Equipe de France que sont Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

Paul Pogba prêt à dire oui à Paris ?