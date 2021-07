Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les prochaines recrues de Longoria sont imminentes !

Publié le 7 juillet 2021 à 19h30 par T.M.

Alors que l’OM a déjà officialisé pas moins de 5 recrues cet été, le recrutement de Pablo Longoria est loin d’être terminé. Et d’ici peu, Jorge Sampaoli devrait enregistrer de nouveaux renforts.

Ce mercredi, l’OM a présenté sa dernière recrue en date : Matteo Guendouzi. Prêté avec option d’achat par Arsenal, le milieu de terrain français a donc répondu aux questions de la presse et il en a été de même pour Pablo Longoria. Présent aux côtés de Guendouzi, le président de l’OM a lui aussi été interrogé et forcément, il a notamment dû répondre aux questions sur le recrutement qui s’annonce colossal sur la Canebière cet été. « Le staff technique et la cellule de recrutement sont là pour faire un travail collectif. On travaille dur pour avoir le meilleur effectif possible », a notamment assuré Pablo Longoria, qui s’apprête à réaliser de nouveaux coups à l’occasion de ce mercato estival.

C’est imminent pour Pau Lopez !

Et d’ici quelques heures, c’est Pau Lopez qui devrait devenir un joueur de l’OM. A la recherche d’un gardien pour faire la paire avec Steve Mandanda, Pablo Longoria tient donc l’heureux élu avec l’Espagnol, qui va être prêté avec option d’achat par l’AS Rome. Arrivé dernièrement à Marseille, Pau Lopez sera officialisé d’ici peu et Longoria a d’ailleurs confirmé la tendance ce mercredi en conférence de presse : « On parle des joueurs quand ils sont proches. Pau Lopez est à Marseille, on est en train de finaliser ».

William Saliba et Luan Peres se rapprochent !

Qui viendra ensuite à l’OM ? Ce sont William Saliba et Luan Peres qui devraient emboiter le pas à Pau Lopez. Après Leonardo Balerdi, Jorge Sampaoli va encore se renforcer en défense centrale avec le Français d’Arsenal et le Brésilien de Santos. Selon les informations de RMC , un accord aurait été trouvé pour Luan Peres, moyennant 4,5M€. Et en ce qui concerne Saliba, l’issue se rapprocherait. Fabrizio Romano a expliqué qu’il resterait plus que quelques détails à régler avant de tomber d’accord pour un prêt sans option d’achat.

Quid de Lirola ?

Du côté de l’OM, il y a aussi le dossier Pol Lirola qui fait énormément parler. Prêté en janvier dernier par la Fiorentina, l’Espagnol a réalisé de très bonnes performances. Mais pour le moment, rien ne dit qu’il reviendra sur la Canebière. En effet, Pablo Longoria n’a pas lever l’option d’achat de 12M€, préférant aller négocier un prix à la baisse avec la Viola. Une tentative infructueuse pour le moment pour le président de l’OM, qui a expliqué ce mercredi : « Il est retourné à la Fiorentina après le 30 juin, mais n'a pas encore commencé la préparation. On est contents de ce qu'il a fait ici, après le marché c'est long… ».

Orellano avant Almada ?

Et c’est ensuite du côté de l’Argentine que Pablo Longoria pourrait se tourner. L’OM ne lâcherait en effet pas le dossier Thiago Almada, crack de Vélez Sarsfield. Comme l’a expliqué Pedro Almeida, le président phocéen souhaiterait recruter le grand espoir du football argentin dès maintenant alors que le club de Buenos Aires voudrait attendre janvier. Et c’est finalement un coéquipier d’Almada qui pourrait d’abord débarquer à l’OM : Luca Orellano. Le milieu de terrain de 21 ans se rapprocherait de la Canebière et le transfert pourrait tourner aux alentours de 10M€.