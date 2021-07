Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà passé à l’action pour Paul Pogba !

Publié le 8 juillet 2021 à 9h15 par B.C.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba est dans le collimateur du PSG. Alors qu’il a déjà bouclé le dossier Donnarumma, Leonardo aurait profité des discussions avec Mino Raiola pour évoquer la situation de l’international français.

Georginio Wijnaldum ne devrait pas être l’unique milieu de terrain à débarquer au PSG cet été. Leonardo espère en effet mettre la main sur un autre renfort à ce poste, et ciblerait notamment Paul Pogba. Selon les informations divulguées par L’Équipe ce mercredi soir, le club de la capitale est sous le charme du champion du monde tricolore, et l’intérêt serait réciproque, alors que Pogba est entré dans sa dernière année de contrat avec Manchester United. La Gazzetta dello Sport a confirmé la tendance dans la foulée, précisant que le PSG songeait à passer à la vitesse supérieure très prochainement, et Leonardo peut compter sur la présence de Mino Raiola dans ce dossier pour maximiser ses chances.

Le PSG a déjà discuté de Pogba avec Raiola