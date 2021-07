Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pose déjà les limites pour Pogba

Publié le 8 juillet 2021 à 17h10 par A.C.

Leonardo semble travailler sur un nouveau gros coup pour le Paris Saint-Germain, avec Paul Pogba.

Ça n’arrête plus. Après Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Sergio Ramos. En fin de contrat avec le Real Madrid, le défenseur a décidé à 35 ans de poursuivre sa carrière dans un nouveau championnat. Il devrait bientôt être suivi par Gianluigi Donnarumma, actuellement à l’Euro avec l’Italie, mais également par une star française ! Plusieurs sources ont en effet évoqué un intérêt prononcé du PSG pour Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se termine dans seulement un an et qui ne semble pas vouloir prolonger.

Leonardo demande à Pogba de faire un effort