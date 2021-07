Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a clairement une opportunité à saisir avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 juillet 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Cristiano Ronaldo, le club de la capitale aurait réellement une marge de manoeuvre dans ce dossier.

À un an de la fin de contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait quitter le club turinois au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid, l’international portugais serait déçu des résultats obtenus par les Bianconeri depuis sa venue, et ce tout particulièrement sur la scène européenne puisque la Vieille Dame n’a jamais réussi à se distinguer en Ligue des champions avec lui dans ses rangs. En conséquence, l’ancien joueur de Manchester United souhaiterait partir cet été, et la Juventus ne voudrait pas forcément le retenir afin d’économiser son conséquent salaire. Mais qui pourrait maintenant accueillir Cristiano Ronaldo au cours des prochaines semaines ? En effet, peu de clubs sont en mesure de lui verser son salaire et de répondre à ses ambitions sportives.

L’attrait serait mutuel entre le PSG et Cristiano Ronaldo