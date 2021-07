Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe entre Mendes et Leonardo pour Ronaldo !

Publié le 8 juillet 2021 à 10h15 par Th.B.

Leonardo semble travailler sur plusieurs fronts en ce début de mercato estival et discuterait avec le clan Cristiano Ronaldo de son potentiel futur contrat au PSG.

Après trois saisons passées à la Juventus, Cristiano Ronaldo serait susceptible de quitter Turin cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat à la Vieille Dame . En effet, le Portugais a échoué avec ses coéquipiers bianconeri dans sa quête de la Ligue des champions et pourrait être amené à aller voir ailleurs. À en croire Foot Mercato notamment, le PSG serait en effet une possibilité prise en considération par le quintuple Ballon d’or bien que selon Sky Sport, les discussions n’en seraient qu’à leur stade initial. La vérité semblerait être tout autre en raison de la bonne relation entre Leonardo et Jorge Mendes que le10sport.com vous soulignait en juillet 2020, moment où Cristiano Ronaldo figurait déjà dans les petits papiers du directeur sportif du PSG.

L’axe Mendes/Leonardo au travail pour Ronaldo !