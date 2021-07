Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La terrible annonce du clan Mandanda sur son avenir !

Publié le 8 juillet 2021 à 8h30 par D.M.

Avec l'arrivée prochaine de Pau Lopez, Steve Mandanda, âgé de 36 ans, pourrait bien perdre sa place de titulaire la saison prochaine comme l'a confié son entourage.

Jorge Sampaoli va voir son vœu être exaucé. L’entraîneur de l’OM aurait demandé à ses dirigeants de recruter un gardien capable de concurrencer Steve Mandanda, 36 ans. Et comme annoncé par Pablo Longoria ce mercredi, Pau Lopez est à Marseille et devrait s’engager avec l’OM dans les prochaines heures. Le portier espagnol devrait arriver sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l'AS Rome et pourrait bien chiper la place de titulaire de Steve Mandanda. « Dans tous les clubs où j'ai travaillé, il y a toujours eu de la concurrence entre gardiens, avec des portiers de très haut niveau. Dans le futur, je crois qu'il n'y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre » a confié le président de l’OM.

« Mais s'il débutait comme numéro 2, il aurait été prévenu quand même »