Mercato - Barcelone : Laporta sauvé par le PSG pour Griezmann ? La réponse !

Publié le 8 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Au FC Barcelone, Joan Laporta cherche à faire de la place dans la masse salariale. Alors que le départ d’Antoine Griezmann pourrait énormément aider, cela ne devrait pas être le PSG qui débloquera la situation. Explications.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta a hérité d’un véritable champ de ruines. En effet, la situation financière du club catalan est plus que critique, ce qui nuit aux plans des Blaugrana. Ainsi, alors que le Barça a annoncé les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay, ils ne peuvent pas encore être officiellement inscrits, faute de place dans la masse salariale. Il en est également de même pour la prolongation de Lionel Messi, qui ne pourra pas être officialisée sans un grand ménage. Pour cela, les regards se tournent vers Antoine Griezmann. Alors que l’international français devrait faire ses valises cet été, cela ne devrait pas être pour rejoindre le PSG.

Un avenir ailleurs qu’au PSG !