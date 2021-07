Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Lionel Messi a débuté au PSG !

Publié le 9 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Compte tenu des difficultés du FC Barcelone, la porte est ouverte pour s’offrir Lionel Messi. Et le PSG pourrait bien s’engouffrer dans cette brèche.

Pour Joan Laporta, prolonger Lionel Messi est la priorité de l’été. Toutefois, ce désir se heurte actuellement à la réalité économique du FC Barcelone. Les finances blaugrana sont dans le rouge et sans un énorme ménage, il sera impossible d’officialiser le nouveau contrat de l’Argentin. Alors que le Barça tente donc actuellement de trouver une solution, Messi est toujours officiellement libre et cela laisse donc la possibilité à d’autres clubs de recruter le sextuple Ballon d’Or. De quoi visiblement donner des idées au PSG.

Le PSG à l’affût !