Mercato - OM : Longoria peut aussi dire merci à Jorge Sampaoli…

Publié le 9 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Pablo Longoria est très actif depuis l’ouverture de ce mercato estival, le président de l’OM a notamment pu compter sur Jorge Sampaoli pour acter ses différentes recrues.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, Pablo Longoria ne ménage pas ses efforts pour offrir des nouveaux joueurs à Jorge Sampaoli. Et jusqu’à présent, l’OM se montre très actif. En effet, ce sont 5 recrues qui ont déjà posé leurs valises sur la Canebière. Longoria a ainsi acté les renforts de Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Matteo Guendouzi. Pour le moment, le président de l’OM réalise donc un excellent travail, mais Jorge Sampaoli a semble-t-il lui aussi sa part de responsabilité dans ce recrutement XXL.

« En grande partie grâce à lui aussi que je viens à Marseille »