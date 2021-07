Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Guendouzi sur son passé au PSG !

Publié le 7 juillet 2021 à 23h15 par La rédaction

Nouveau joueur de l’OM depuis ce mardi, Mattéo Guendouzi est revenu sur son passé au PSG où il a évolué de 2005 à 2014.

L’OM est l’un des clubs les plus actifs sur ce mercato estival, et Pablo Longoria n’y est pas pour rien. Le président marseillais donne corps et âme pour fournir à Jorge Sampaoli ce dont il a besoin. Parmi les priorités de l'OM figurait un milieu de terrain. Comme révélé par le10sport.com, l’OM a bouclé l’arrivée de Gerson, avant de se pencher sur celle de Mattéo Guendouzi. Après un prêt d’un an au Hertha Berlin, Guendouzi s’est engagé avec l’OM. Et le capitaine des Espoirs a rapidement été interrogé sur son passé… au PSG.

"J'ai déjà reçu un grand amour de la part des supporters marseillais »