Mercato - OM : Entre Mandanda et Lopez, c’est encore flou !

Publié le 9 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Avec l’arrivée de Pau Lopez à l’OM, les questions se posent concernant la hiérarchie des gardiens avec Steve Mandanda. Et pour le moment, aucune décision définitive ne semble être prise.

Avant l’ouverture du marché des transferts, Pablo Longoria avait confirmé la volonté de l’OM de s’offrir un nouveau gardien. Bien que Steve Mandanda soit toujours là, l’objectif est d’assurer dès à présent la succession de l’international français et ainsi recruter un numéro 1 bis. Alors que plusieurs noms ont circulé sur la Canebière, c’est finalement Pau Lopez qui va débarquer à l’OM. L’Espagnol va être prêté avec option d’achat par l’AS Rome et fera donc la paire avec Mandanda. Mais quel sera le rôle de chacun ?

Mandanda toujours numéro 1 ?