Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier chaud de Leonardo sur le point de basculer ?

Publié le 8 juillet 2021 à 22h45 par A.C.

Pour la première fois depuis le début des négociations, la Lazio semble ouvrir la porte à l’offre du Paris Saint-Germain pour Joaquin Correa.

En ce début de mercato estival, le Paris Saint-Germain a quasiment bouclé un recrutement par ligne... et pas des moindres ! Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi sont arrivés, en attendant Gianluigi Donnarumma ou Paul Pogba. Mais Leonardo travaille également sur l’arrivée d’un attaquant de pointe, avec Joaquin Correa. Sans Ligue des Champions, la Lazio est contrainte de sacrifier l’Argentin, même s’il faudra entre 40 et 45M€ pour le débaucher. Ainsi, le PSG aurait offert Pablo Sarabia ainsi qu’une somme entre 10 et 20M€.

L'offre du PSG semble enfin intéresser la Lazio