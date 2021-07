Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino réclame son départ !

Publié le 9 juillet 2021 à 10h15 par A.M.

Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico va reculer dans la hiérarchie des gardiens. Une situation qui ne lui convient pas.

Leonardo s'est offert un sacré chantier cet été. En effet, en sautant sur l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma, le PSG doit désormais résoudre un sacré casse-tête. Et pour cause, le club de la capitale a désormais neuf gardiens de but sous contrat professionnel. Des départs sont donc attendus, à l'image de celui d'Alphonse Areola, de retour après un prêt d'un an à Fulham. Mais ce ne sera pas le seul à partir.

Sergio Rico ne veut pas rester numéro 3