Mercato - PSG : Pochettino va devoir régler un dossier très sensible !

Publié le 9 juillet 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Avec l’arrivée prochaine de Gianluigi Donnarumma, le PSG va se retrouver avec deux gardiens d’envergure internationale dans ses rangs en plus de Keylor Navas. Et c’est Mauricio Pochettino qui devra trancher sur la question du titulaire…

En avril dernier, le PSG prenait une décision très forte en prolongeant le contrat de Keylor Navas (34 ans) jusqu’en juin 2024, récompensant ainsi le gardien costaricien de ses excellentes performances en Ligue des Champions. Mais pendant ce temps-là, le feuilleton Gianluigi Donnarumma (22 ans) a tourné au vinaigre du côté du Milan AC qui n’a pas réussi à prolonger sa pépite, et le portier italien a déjà réglé son arrivée au PSG qui sera officialisée après la finale de l’Euro. Un gros casse-tête en vue pour Mauricio Pochettino…

Pochettino décidera pour la concurrence entre Navas et Donnarumma