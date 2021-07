Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba prêt à rejoindre Mbappé à Paris ? La réponse !

Publié le 9 juillet 2021 à 7h15 par A.C.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait rebondir au Paris Saint-Germain.

Il est le prochain objectif des propriétaires du Paris Saint-Germain, déterminés à réaliser un mercato colossal cet été. Star de l’équipe de France, Paul Pogba pourrait débarquer dans le club de la capitale, où il formerait un milieu de très haut niveau avec Marco Verratti et Georginio Wijnaldum. Le Français ne semble d’ailleurs pas vouloir prolonger et Manchester United pourrait donc être contraint de le vendre à un an de la fin de son contrat. Les bonnes relations entre Leonardo et Mino Raiola pourrait grandement aider le PSG, qui devrait bientôt annoncer l’arrivée d'un autre joueur de l’écurie de l’italo-néerlandais, avec Gianluigi Donnarumma.

Pogba n’a pas encore pris de décision