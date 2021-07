Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Pérez annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 10 juillet 2021 à 10h30 par La rédaction

Alors qu'il était annoncé sur le départ, Dani Ceballos semble déterminé à rester au Real Madrid la saison prochaine. L'Espagnol veut se battre pour se faire une place au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti.

Florentino Pérez a besoin de dégraisser au Real Madrid. Depuis le début du mercato estival, le Real a été plutôt discret dans son recrutement, puisque le club merengue a juste signé librement David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich. Dans le sens des départs, les dirigeants madrilènes se sont débarrassés d'un gros salaire, en ne renouvelant pas le bail de Sergio Ramos. Le défenseur espagnol a lui fait le choix de rejoindre le PSG. Désormais, le Real aimerait continuer à alléger sa masse salariale. Après deux saisons en prêt à Arsenal, Dani Ceballos est de retour dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Alors que le Real Madrid souhaiterait vendre le milieu de terrain, Ceballos a lui d'autres idées en tête...

« Mon intention est de jouer l'année prochaine au Real Madrid »