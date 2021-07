Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée imminente de David Luiz ? La réponse !

Publié le 10 juillet 2021 à 10h10 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM n'a pas oublié l'idée de recruter David Luiz, et ce, malgré les arrivées de Matteo Guendouzi, de Luan Peres et le retour de Leonardo Balerdi. Toutefois, bien que des contacts aient lieu entre la direction marseillaise et le clan David Luiz, il n'y aurait rien d'imminent pour l'ex-pensionnaire du PSG.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 19 juin, l'OM a formulé une offre de contrat à David Luiz, qui est libre depuis la fin de son bail le 30 juin avec Arsenal. Une proposition de deux saisons avec un salaire XXL. Dans le même temps, Jorge Sampaoli a multiplié les appels et a rencontré le joueur au Brésil pendant ses vacances pour le convaincre de rejoindre l'OM cet été. Malgré les arrivées de Matteo Guendouzi, de Luan Peres et le retour de Leonardo Balerdi, le club marseillais n'a pas renoncé à l'idée de s'offrir David Luiz selon nos informations de ce vendredi soir.

Des contacts, mais rien d'imminent entre l'OM et David Luiz ?