Mercato - OM : Pablo Longoria a fait une grande promesse !

Publié le 10 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Déjà très actif cet été, Pablo Longoria n’a pas encore terminé le recrutement de l’OM. D’ailleurs, le président phocéen aurait fait une grosse annonce en coulisse.

Jusqu’à présent, l’OM a officialisé 5 recrues lors de ce mercato estival. En effet, Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Matteo Guendouzi ont paraphé leur contrat avec le club phocéen. Mais cette liste va très prochainement s’agrandir. Un accord de principe a été trouvé avec l’AS Rome pour le prêt de Pau Lopez, tandis que l’arrivée de Luan Peres en provenance de Santos est également imminente. Mais Pablo Longoria travaille également en parallèle sur d’autres dossiers, à l’instar notamment de celui de Pol Lirola. Retourné à la Fiorentina après un prêt de 6 mois à l’OM, l’Espagnol veut rejouer avec les Phocéens. Une envie partagée par Longoria.

Longoria veut faire revenir Lirola !