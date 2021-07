Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi au PSG ? C’est impossible…

Publié le 10 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Tandis que le FC Barcelone galère à prolonger Lionel Messi, le PSG pourrait saisir l’occasion pour récupérer l’Argentin. Mais à en croire Javier Tebas, cela serait difficilement imaginable.

Du côté du FC Barcelone, on ne cesse d’envoyer des messages rassurants concernant l’avenir de Lionel Messi. Il n’empêche que la situation semble très compliquée pour les Blaugrana. En effet, compte tenu des finances critiques du Barça, la prolongation de l’Argentin ne peut être annoncée. Seul un énorme ménage rendra cela possible. Et pour le moment, Joan Laporta est loin d’avoir rempli ces critères. Messi reste donc pour le moment un joueur libre, de quoi donner l’occasion à d’autres clubs de le récupérer. Alors que le PSG se tiendrait à l’affût, cela aurait peu de chances d’aboutir.

« S’ils le font, cela sera du dopage financier »