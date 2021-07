Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Agüero... La terrible annonce de Ronald Koeman !

Publié le 9 juillet 2021 à 15h00 par D.M.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a exhorté ses joueurs à baisser leur salaire afin d'acter la prolongation de Lionel Messi et enregistrer l'arrivée des recrues.

La situation est problématique au FC Barcelone. Le club catalan fait tout son possible pour prolonger le contrat de Lionel Messi, alors qu’il est dans le rouge au niveau financier. Président de la Liga, Javier Tebas a annoncé que le Barça devait alléger sa masse salariale pour enregistrer le retour de Lionel Messi, mais aussi pour enregistrer l’arrivée des recrues estivales (Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay). Ainsi, le club catalan cherche à se séparer de nombreux joueurs et à trouver un accord avec certains joueurs pour qu’ils puissent baisser leur salaire.

« Nous sommes inquiets »