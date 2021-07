Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le terrible aveu de Koeman sur la situation de Messi...

Publié le 9 juillet 2021 à 10h30 par A.M.

Interrogé sur la situation de Lionel Messi, qui n'a toujours pas prolonger au FC Barcelone, Ronald Koeman reconnaît qu'il est inquiet.

La situation semble totalement surréaliste. En effet, Lionel Messi est officiellement un joueur libre. Depuis le 1er juillet est la fin de son contrat avec le FC Barcelone, le sextuple Ballon d'Or n'a pas de club. Concentré sur la Copa America dont il disputera la finale samedi contre le Brésil de Neymar, Lionel Messi suscite l'inquiétude du côté du Barça. Et pour cause, pour conserver La Pulga , le club catalan doit vendre et alléger sa masse salariale de façon drastique. Une situation préoccupante qui suscite des doutes auprès de Ronald Koeman.

Koeman est inquiet pour Messi